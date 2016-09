Mësohet data e lansimit dhe çmimi i Huawei Mate 9 – FOTO

Huawei Mate 9, i cili ka qenë subjekt i disa spekulimeve dhe fotografive në javët kaluara, do të lansohet zyrtarisht më 8 nëntor, sipas një raporti nga shtëpia e kompanisë, Kina.

Raporti po ashtu zbulon informata rreth çmimit për disa versione të këtij telefoni. Në raport thuhet se versioni me 4 GB RAM dhe 64 GB memorie të brendshme do të kushtojë rreth 475 dollarë, versioni me 4 GB RAM/128 GB do të kushtojë rreth 580 dollarë, si dhe versioni më i fuqishëm me 6 GB RAM/256 GB do të kushtojë rreth 700 dollarë.

Sa i përket specifikave tjera kyçe, sipas raporteve të mëparshme Huawei Mate 9 pritet të vijë me procesor Kirin 960, ekran 6-inç Full HD, si dhe me kamerë të dyfishtë (e certifikuar nga Leica) prej 20 megapikselë.

Comments

comments