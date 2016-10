‘Mercedes-Benz’ prezanton modelin e ri fantastik 4×4

Prej disa kohësh në internet po qarkullonin koncepte të makinës së re të “Mercedes-Benz” por, kompania vendosi t’i jepte fund spekulimeve duke publikuar foto të makinës së re në internet.

Kompania Gjermane do të hedh në treg një makinë të re SUV 4×4 të ngjashme në përmasa dhe funksion me “Nissan Navara” por, shumë herë më luksoz dhe me teknologjinë më të fundit të sistemeve të frenimit dhe drejtimit.

Bëhet fjalë për versionin “Mercedes Pickup-Himmel X-Class”, një ‘çmenduri’ mbi 4 rrota ose siç njihet ndryshe edhe si modeli “Powerful Adventurer”.

