Bashkëshortja e këngëtarit Sinan Hoxha, Andrra Destani është padyshim një nga bukuroshet e showbizit shqiptar.

Por jo vetëm ajo është e bukur në familjen e tyre. Më herët është komentuar edhe Arlinda motra e saj si një vajzë mjaft simpatike me tipare të afërta me të motrës. Megjithatë mjaft e bukur dhe në formë na shfaqet edhe mamaja e motrave Destani. Ka qenë pikërisht Arlinda që ka publikuar një foto së bashku me nënën e saj, ku të dyja duken më në formë.