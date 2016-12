Menaxheri përgënjeshtron lajmet për Kaçen

Prej disa ditësh po flitet me të madhe për transferimin e Ergys Kaçes te Skënderbeu. Duket një lëvizje e bujshme, por është menxheri i lojtarit ai që përgënjeshtron çdo gjë, duke e quajtur një mashtrim këtë gjë. Për Sport Ekspres Drini Caushi është shprehur:

“Kaçe te Skënderbeu? Mashtrim, nuk ka asnjë gjë të vërtetë te ky lajm. As që kemi biseduar me Skënderbeun, nuk e dimë nga dalin këto lajme. Kaçe po stërvitet me Paokun dhe klubi e ka në planet e së ardhmes”.

Por gjithashtu Caushi zbulon edhe një prapaskenë shumë të bujshme: “Kemi marrë vetëm një ofertë zyrtare, nga Kukësi, në zyrën e presidentit Safet Gjici, por e kemi refuzuar me mirësjellje, sepse Kaçe nuk vjen në Shqipëri”.