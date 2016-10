‘Mbretëreshat’ në pistë

Gigi Hadid dhe Karlie Kloss kanë treguar kredencialet e tyre si modele, teksa dolën në pistë për të sfiluar për koleksionin Pranverë/Verë 2017 të ‘Mugler’.

Dy supermodelet më herët kishin ‘pushtuar’ Javën e Modës në New York dhe në Londër, ndërsa tani ato po ‘godasin’ kryeqytetin francez, transmeton Bota Sot.

Dy bukuroshet bjonde u shfaqën në skenë me veshje të zezë, me prerje asimetrike, me të cilat dukeshin për mrekulli.

Por, Gigi, 21-vjeçare, ndjeki shembullin e motrës së saj, Bella, pasi pësoi një incident të vogël gjatë ecjes në pistë

