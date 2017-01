Mayweather: Ndeshem me McGregor vetëm nëse më japin 100 mln dollarë

Boksieri amerikan Floyd Mayweather ka pranuar këtë javë se mund të anullojë tërheqjen e tij nga sporti i luajtur nëse i ofrojnë 100 milionë dollarë për t’u përballur me yllin e Arteve Marciale Mikse (MMA), irlandezin Conor McGregor.

“E vetmja gjë që do të më interesonte do të ishte të përballem me Conor McGregor,” tha Mayweather i ftuar në eemisionin First Take të ESPN.

Ish-boksieri që rregjistron 49 fitore dhe asnjë humbje në karrierën e tij, zbuloi disa detaje që do ta bënin sfidën të mundshme, dhe i kërkoi irlandezit që t’i linte talljet nëpër rrjete sociale dh eta bënte sfidën realitet në vitin 2017.

“Jam njeri biznesi dhe ndeshem vetëm nëse paguhem 100 mln dollarë,Nuk e di sa para ka bërë në të kaluarën McGregor, por jam i sigurtë që nuk ka arritur në 10 mln dollarë në një ndeshje MMA. Ne do t’i japim 15 mln” tha Floyd.