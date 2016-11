Manastiri bëhet gati për 22 Nëntorin

Inaugurimi i dhomës përkujtimore në Muzeun e Alfabetit do të jetë ngjarja kryesore e shënimeve të këtij viti për 106 vjetorin e Kongresit të Manastirit.

Përveç një koncerti që do të mbahet më 13 nëntor, të organizuar nga shoqata “Kongresi i Manastirit”, as këtë vit nuk do të ketë një javë të plotë me aktivitete në nder të kësaj date, por edhe që lidhet me simbolikën e kohëzgjatjes së Kongresit të Alfabetit.

Drejtori Nuer Arsllani pohon se pavarësisht mosrealizimit të kësaj ideje, ky përvjetor do të ketë një domethënie tjetër të veçantë pasi muzeut i shtohet një aneks me figurat dhe momentin më të rëndësishëm të kësaj ngjarje, atë të nënshkrimit të aktit për formimin e alfabetit të gjuhës shqipe.

“Ky përvjetor besoj se do të jetë ndryshe, pasi nuk do të shënohet ashtu si jemi mësuar me një akademi, manifestim, e të tjera, por me inaugurimin e një dhome përkujtimore që është një investim për ne, gjeneratat që do vijnë dhe ardhmërinë e vet muzeut. Dhoma përkujtimore me figurat e 11 anëtarëve./Koha

