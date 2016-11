Megjithë pranimin e Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe FIFA, Sali Berisha, ish kryeministër i Shqipërisë, thotë se sa i përket përfaqësimit ndërkombëtar, Kosova dhe Shqipëria duhet të kenë vetëm një ekip.

Sipas tij, FIFA dhe UEFA nuk do të pengonin që të dyja shtetet të përfaqësohen me një ekip. I pyetur për ndeshjet Përfaqësueses së Kosovës, Berisha tha se ,”e kam pa, ata fatin e keq pashë ndeshjen me Ukrainën”.

“Dihet ky është ekipi kombëtar i Shqipërisë dhe Kosovës, se është qesharak përndryshe, ndarja bëhet vetëm për shkak të mafias shqiptare të futbollit. Nuk jam unë për dy skuadra, unë jam për një skuadër. E dini mendimin tim, unë nuk jam absolutisht për dy skuadra. Unë e quaj rezultat i mafias kombëtare shqiptare ekzistencën e dy skuadrave. S’ka asnjë pengesë që të kemi një kombëtare, një skuadër”, deklaroi Berisha në një intervistë për TV Dukagjini.

Në futboll nuk ka një rast që dy shtet janë bashkuar në një ekip Kombëtar, edhe pse ka raste kur pjesë të një shteti përfaqësohen ndaras, sikurse rasti i Brtianisë së madhe që përfaqësohet nga katër ekipe Kombëtare.

Prapë se prapë, Berisha insiston se me ekipin e futbollit duhet të ndodh bashkimi. Ai thotë se do të bëhej në një skuadër që do të njihej si ekipi Kombëtar i Shqipërisë dhe Kosovës, teksa thekson se këtë e pengon vetëm ‘mafia shqiptare e futbollit’.

“Dihet ky është ekipi kombëtar i Shqipërisë dhe Kosovës, se është qesharak përndryshe, ndarja bëhet vetëm për shkak të mafias shqiptare të futbollit”, ka thënë Berisha.

Po atëherë a është dashur të aplikojë Kosova për tu pranuar në UEFA? Sipas tij, përfitimet që marrin të dy organizmat e futbollitë në dy vende, e të tjera përparësi është dashur të sakrifikohen për të pasur një Kombëtare që bashkon shqipëtarët.

“S’pengon UEFA bashkimin. E di kush pengon? Pengon xhepi. Pengon në çdo rrethanë në qoftë se ti nuk shtron interesin kombëtar si fizibilitetin e parë, atëherë ti vazhdon ndjek rrugën tënde. Por, në qoftë se shtron interesin kombëtar, ti nuk mendon për ato para që do ti jap Federatës Shqiptare apo Federatës në Kosovë UEFA apo FIFA, por mendon se interesi kombëtar është të kemi një skuadër, dhe as UEFA as FIFA nuk të thotë dot asnjë gjysëm fjale”, vlerëson Berisha.

Ai i quan institucion kombëtar Tifozat Kuq e Zi, të cilët sipas tij po i lufton në çdo mënyrë kryeministri aktual Edi Rama, duke thënë se tifozëve shqiptarë nga Maqedonia iu ndalua hyrja në Shqipëri për ndeshjen me Izraeil.

“Unë e kuptoj që ndeshja e fundit pati specifika, nuk mund të mohoj, por përsëri nuk është mbyllja e kufirit zgjidhja. Me veprimet e tij kundra tyre i detyroi të bëjnë një deklaratë, mirëfilltas që ne nuk e ndjekim më skuadrën. Me një apo dy ekipe përfaqësuese, shqiptarët as në Kosovë e as në Shqipëri, deri në vitin 2016, nuk kanë arritur të kenë një klub me akademi të mirëfilltë futbolli”.

Comments

comments