Madhështore konventa e Lëvizjes BESA sonte në Shkup – VIDEO

Sonte salla Vip Arena (Boris Trajkovski) ishte tejet e vogël për ‘besatarët e Rilindjes me BESË’, nuk kishte vend bosh ndërsa edhe shumë aktivistë kishin mbetur jashtë sallës.

Kjo është diçka e jashtëzakonshme në skenën politike pasi për herë të parë ndodh që një subjekt i ri opozitarë si Lëvizja BESA, së bashku me RDK të stërmbushin një sallë shumë të madhe. Kronikë më të gjërë së bashkue me FOTO dhe VIDEO gjatë ditës së nesërme.

Kasami: Ejani me ne që kemi besë, që njohim Zot!

Kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami njëherësh bartës liste në njësinë zgjedhore numër 6, në video sportin e publikuar për zgjedhjet parlamentare më 11 dhjetor, ka thënë se beteja është e vështirë dhe se ajo mund të fitohet vetëm bashkërisht.

“Nuk na vlen gjë realizimi personal, profesional, nëse lejojmë që populli ynë edhe më tej të jetoj i përbuzur dhe i mposhtur. Ejani me ne që kemi besë që njohim Zot, që flijojmë çdo gjë për shqiptarinë. Ejani me ne se nesër fëmijët tuaj do të ju pyesin ku ishit ju kur popullit duhej t’i rikthehej ajo që nuk mund t’i takojë asnjë partie: Dinjiteti dhe krenaria”, ka thënë Kasami në thirrjen drejtuar qytetarëve për të votuar Koalicionin “Rilindje me BESË”.

