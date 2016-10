Luis Suarez akord për rinovimin, pagë sa Neymar

Pas Neymar Jr, një tjetër pjesë e rëndësishme e MSN së famshme është gati të lidhë të ardhmen e tij me Barcelonën. Sipas asaj që raporton gazeta katalanase Sport, Luis Suarez është shumë pranë rinovimit të kontratës me blaugranat. Drejtuesit e Barcelonës kanë gati një marrëveshje të re për El Pistoleron deri në vitin 2020. Nga kontrata e re bomberi uruguian do të përfitojë një pagë të ngjashme me atë të Neymar, rreth 16 milionë Euro në sezon. Në këtë drejtim vetëm Lionel Messi mbetet i paarritshëm edhe për Luis Suarez-in pasi argjentinasi nga kontrata aktuale me Barcën arkëton 21 milionë Euro në sezon. Aktualisht 29-vjecari nga Salto ka një pagë që kap vlerën e 10 milionë Eurove në vit, një shifër e konsiderueshme për një futbollist të klasit të tij por që nuk krahasohet me ato që arkëtojnë shokët e tij të repartit. Kontrata aktuale e Suarez me Barcelonën skadon në 30 Qershor të vitit 2019 dhe në marrëveshjen e re që do të zgjasë një vit më tepër drejtuesit e Barcës pritet të përfshinë edhe një superklauzolë në rast të një largimi të mundshëm të uruguainit. 29-vjecari që nga transferimi i tij në Camp Nou në verën e vitit 2014 është shndërruar në një futbollist të domosdoshëm për katalanasit. Me uruguaianin në fushë të mposhtësh Barcelonën është thuajse e pamundur. Në 106 ndeshje në total në të gjitha kompeticionet me skuadrën e Luis Enriques, El Pistolero ka realizuar 92 gola.

Comments

comments