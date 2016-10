LSDM: Subvencion prej 20% për izolimin e shtëpive

Subvencion prej 20 përqind për e izolim energjetik të objekteve për çdo qytetar

Me planin për Maqedoni, LSDM-ja në mënyrë të drejtpërdrejtë do të kthejë paratë prapa te qytetarët, dhe kështu do të ndikojmë në përmirësimin e standardit të tyre të jetesës. Do të intervenojmë për rritjen e efikasitetit energjetik të objekteve të banimit.

Qeveria e re do të subvencionojë çdo qytetar që do të vendosë për të izoluar vendbanimin e tij nga aspekti i energjisë. Do të sigurojmë mbështetje të drejtpërdrejtë financiare për qytetarët në vlerë prej 20 përqind të vlerës së investimit për izolim energjetik. Kjo është një pjesë e prioriteteve urgjente të reformave të qeverisë së re për 180 ditët e para.

Përfitimet e subvencioneve për izolim energjetik janë të shumta:

70 përqind kursimi i energjisë në ndërtesat apo tri herë më të ulëta fatura të energjisë elektrike, nëse përdorni energjinë elektrike për ngrohje! Kjo do të zvogëlojë importin e energjisë elektrike.

Kompanitë që prodhojnë materiale izolues dhe ata që kryejnë montimin e të njëjtëve do të kenë më shumë punë. Ky veprim do të nxisë vende të reja pune me paga më të larta.

Kjo do të ndikojë gjithashtu edhe në uljen e ndotjes së ajrit.

Pushteti i të akuzuarit Gruevski i kishte shpenzuar parat e qytetarëve për projekte kriminale,fasada barok, siështë kjo këtu, të cilat nga ana e prapme nuk kanë asnjë izolim. Ato janë duke u shkatërruar.

Pas dhjetorit vjen një qeveri të përgjegjshme e cila nuk ka për të hedhur paratë e qytetarëve për luks, por do të monitorojë nevojat e tyre reale.

