Nga kuvendi i mbajtur ne Gostivar, LR – PDSH ka bërë të ditur emrat e bartësve të Listave për deputetë për zgjedhjet e dhjetorit,

Në njësinë numër 1 bartës liste do të jetë Arben Taravari. Bartës liste në njësinë numër 5 do të jetë Syrja Rashiti. Lideri i partisë Zijadin Sela do të jetë bartës i listës në njësinë numër 6.

Comments

comments