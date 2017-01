Lojtari i njohur shqiptar nga Maqedonia afër Partizanit

Drejtuesit e Partizanit nga Tirana vazhdojnë të jenë në afatin kalimtar dimëror dhe atë e kanë shtrirë kryesisht jashtë vendit për të gjetur lojtarë të repartit të avancuar, ku skuadra ka vuajtur gjatë kësaj periudhe. Burime të besueshme pranë klubit të kuq kanë bërë me dije se emri i fundit me të cilin janë duke u zhvilluar tratativa është ai i Agim Ibraimit.

Mesfushori me tipare sulmuese, që mund të luajë si në qendër ashtu edhe në krah, pëlqehet nga drejtuesit e kuq dhe shanset që ai të luajë në vendin tonë janë të mëdha. 28- vjeçari ka një karrierë të pasur mbi shpatulla dhe në pjesën e parë të sezonit ka qenë pjesë e Astanës në kampionatin kazak. Ndërsa më herët ka luajtur edhe me Mariborin, Cagliarin si dhe të rinjtë e Red Bull Salzburgut, raporton Panoramasport.

Ndërsa me ekipin e Astanës ka firmosur më 28 dhjetor sulmuesi i Kombëtares shqiptare Azdren Llullaku, i cili ka zëvendësuar pikërisht Ibraimin e larguar. Në ditët në vijim do të shihet nëse mes lojtarit dhe klubit të kuq do të arrihet një marrëveshje që në dy fazat e mbetura të Superiores ai të veshë fanellën e Partizanit.

Duket se aventura e Ibraimit te skuadra e Astanës nuk ka qenë shumë pozitive për shkak të dëmtimeve që ai ka pasur. Një gjë të tillë e ka konfirmuar menaxheri i përgjithshëm i klubit kazak, Sayan Khamitzhanov. Në një deklaratë të publikuar në ueb-faqen zyrtare të klubit më 23 dhjetor, ai është shprehur:

“Ibraimi ishte një futbollist mjaft cilësor që iu bashkua skuadrës sonë dhe arriti të përshtatej me stilin e lojës, duke u bërë pjesë e objektivave që ka pasur klubi. Por, si ka vuajtur nga dëmtimet, për shkak të të cilave nuk ka mundur të jetë shumë prezent në fushë. Kështu, së bashku me stafin teknik kemi vendosur që të ndërpresim kontratën me lojtarin, duke e falënderuar për kontributin që ka dhënë në arritjet e Astanës përgjatë qëndrimit të tij. I urojmë shëndet dhe suksese në karrierën e tij”.

Duket se klubi i Partizanit dëshiron të përfitojë nga fakti që lojtari është i lirë për të siguruar edhe shërbimet e tij në gjysmën e dytë të sezonit. Me Ibraimin, formacioni i kuq do të kishte një forcë më shumë.