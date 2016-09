LIVE TV/ Nuri Seferi dhe Firat Arslan, përballja e madhe e Evropës

Nuri Seferi dhe Firat Arslan zhvilluan matjet zyrtare në Goppinger të Gjermanisë, përpara duelit të sontëm , i vlefshëm për titullin europian WBO në boks në peshën “cruiser”. “Tajsoni shqiptar”, ish-kampion i këtij brezi, ka avantazhin se është 6 vjet më i ri se rivali i tij Arslan, që edhe në moshën 45-vjeçare vazhdon të duelojë në ring.

Përpara sfidës në “EWS Arena”, boksierët u vendosën përballë njëri-tjetrit, duke konfirmuar se të dy janë të gatshëm për duelin, ndërsa në konferencën për shtyp nuk mungoi shfaqja e respektit reciprok. Nuri Seferi deklaroi se ka “mjaft respekt për Firat Arslan, i cili është një makineri beteje”. Megjithatë, boksieri që do të ketë mbështetjen e shumë shqiptarëve në këtë duel, theksoi se “do të provojë ta mposhtë”.

Në anën tjetër, turko-gjermani Arslan tha se “pret një duel mjaft të vështirë dhe pretendoi gjykim të drejtë”. Më konkret trajneri i tij, Castro Nizar Issa, që i trembet “Tajsonit shqiptar” si një boksier që gjithmonë kërkon përballjen me kundërshtarin dhe nuk tërhiqet asnjëherë. Emocionet e duelit për titullin europian ndërmjet Firat Arslan dhe Nuri Seferit, të gjithë shqiptarët do ti ndjekin në Supersport, duke nisur nga ora 19:00. Të gjithë në mbështetje të idhullit të ringut, që me një fitore do të siguronte duelin për titullin botëror.

Përballjen mund të shikoni në këtë lajm në atë moment kur do të fillojë, Live Video ka nga ky moment por përballja e Tajsonit shqiptar është pas pak…Poashtu edhe në faqen tonë në Facebook mund të ndiqni përballjen. www.fb.com/shqipmedia

