Lëvizja BESA tregon se pse nuk mori pjesë në takimin e sotshëm

Pas interesimit të mediave se a do të marrë pjesë Lëvizja BESA në një takim që sot mbahet në Shkup, e njoftojmë opinionin se nuk ndjejmë asnjë detyrim të marrim pjesë në takime që nuk janë në frymë të Deklaratës së Përbashkët të Partive Shqiptare në Maqedoni, aq më shumë që për ne ky takim është bilateral ndërmjet dy partive shqiptare në Maqedoni.

Me këtë rast Lëvizja BESA e rithekson qëndrimin e saj se, përkundër asaj se disa eksponentë politikë – në mënyrë infantile – i dolën zot autorësisë së Deklaratës, megjithatë Lëvizja BESA nuk ka hequr dorë nga mbështetja e Deklaratës dhe kurdoherë që pikat e saj do të vijnë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, deputetët e saj do t’i mbështesin ato pika.