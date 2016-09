Lëvizja BESA: Pse gjithë ky nxitim për miratimin e buxhetit 2017?

Pas miratimit nga ana e Qeverisë së RM të propozim-buxhetit për vitin 2017, ai u dorëzua dhe hyri në procedurë parlamentare. Me këtë rast, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do të kthehet në fushëbetejë të vërtetë, ku partitë politike do ta pasqyrojnë “kujdesin dhe shqetësimin” e tyre për mirëqenien e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Në të njëjtën kohë ndonjë “i zgjedhur” i popullit, që synon mandat të ri, do të jetë më i zëshëm në “mbrojtjen” e parimeve për menaxhimin e drejtë të “parave të popullit” dhe sigurimin e më shumë përfitimeve nga këto mjete.

Sikur vendi të kalonte një periudhë normale, asgjë nuk do të ishte kontestuese në ecurinë e procesit të paraparë për miratimin e buxhetit, por kriza politike e krijuar nga koalicioni aktual qeveritar VMRO DPMNE dhe BDI, e cila e ka kapluar plotësisht gjithë shoqërinë dhe i “ka ndryshkur” mekanizmat funksionale qeverisëse të vendit, do të nxisë debate të ashpra në institucionin ligjvënës. Bazuar në atë që është parë dhe dëgjuar deri më sot që nga fillimi i kësaj krize politike, kjo problematikë do të jetë edhe një “mollë sherri” ndërmjet pozitës dhe opozitës maqedonase, nga njëra anë, dhe pozitës dhe opozitës shqiptare, nga ana tjetër, e cila “do të bëjë sehir” sikur këto çështje nuk janë aspak në interes të shqiptarëve.

Ndërkaq struktura e vetë projekt-buxhetit është çështje kontestuese në vete. Të parashikohen parametrat zhvillimore dhe strukturore, duke mos pasur njohuri të plotë për të dhënat e tre tremujorëve të parë, nuk siguron besueshmëri të madhe në performansën e buxhetit në kuptim të efektivitetit dhe efikasitetit të tij. Prandaj parashtrohet pyetja: vallë mos do të ndodhë edhe me këtë rritje ekonomike, të parashikuar prej 3%, njëlloj si edhe me rritjen ekonomike të parashikuar në buxhetin e vitit 2016, që shumë shpejt u shkri prej nivelit 4% në nivelin 2.3% me rebalancin e buxhetit 2016?

Në fakt, që në kundrimin e parë të kësaj çështje, nuk mund të fshihet karakteri propagandues të cilin e reflekton ky propozim-buxheti, sepse pjesa më e madhe e mjeteve financiare është e dedikuar për rroga, pensione dhe transferta sociale, ndërsa rritja e mjeteve kapitale nuk është asgjë tjetër, përveçse një zë bilancor që në vitet e kaluara vazhdimisht është realizuar në nivel më të ulët.

Nisur nga kjo Lëvizja BESA shpreh shqetësimet e saj në lidhje me nxitimin dhe vendosmërinë kryeneçe që partnerët e koalicionit qeveritar e kanë për miratimin e buxhetit 2017. Është e vërtetë që vendit i duhet buxheti për funksionimin e plotë dhe të mirëfilltë të institucioneve shtetërore, por miratimi i tij me një procedurë kaq të përshpejtuar dhe të debatuar me ngurtësinë

më të madhe, sigurisht që nuk do ta përmbushë qëllimin themelor që e ka buxheti, gjegjësisht ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm dhe stabil kombëtar.

Për këtë arsye, Lëvizja BESA insiston se detyrimisht duhet të zgjidhen mënyra tjera të financimit të nevojave qeveritare të përcaktuara me Ligjin për buxhet, ndërsa miratimi i buxhetit të shtyhet e të realizohet pas zgjedhjeve të ardhshme bazuar në politika dhe prioritete të reja ekonomike.

