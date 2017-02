Lëvizja BESA, Kasami: Në zgjedhjet e radhës, do të jemi fitues absolut

Lëvizjes BESA ju vodhën të paktën 3 mandate deputetësh! Kështu mes tjerash tha kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami. Ai shtoi se ata mandate do të ishin vendimtare që sot të kemi një qeveri reformatore.

Kasami tha se BDI po mundohet që platformën e përbashkët të partive politike shqiptare ta shfrytëzojë për interesa partiake dhe klanore.

“BDI nisi bisedimet me VMRO-DPMNE-në pa u konsultuar me partitë që ishin përkrahëse të deklaratës dhe asnjëherë nuk e pa të arsyeshme të deklarojë se bisedimet me VMRO-DPMNE-në ishin të bazuara në këtë deklaratë”, tha mes tjerash Kasami, duke shtuar se BDI nuk u bazua në deklaratën mes partive shqiptare gjatë bisedimeve me VMRO-në, duke keqpërdorur vullnetin e partive tjera shqiptare.

“Lëvizja BESA nuk ka besim tek lidershipi i BDI-së, pasi për 15 vite keqpërdorën çdo gjë që është shqiptare dhe në vazhdimësi kanë punuar në dëm të interesave shqiptare”, tha po ashtu Kasami.

Numri një i BESËS, tha se vetë shkaku që lideri i BDI-së përvetësoi deklaratën e partive shqiptare, nuk është i vërtetë, duke shtuar se nëse kjo vazhdon edhe në të ardhmen, do të rishqyrtojnë mbështetjen e mëtejme për platformën.

Më tej, Kasami tha se Lëvizja BESA në asnjë moment nuk i ka dhënë mandatet e saja të deputetëve për LSDM-në.

Në zgjedhjet e radhës, kurdo qofshin ata, ne do të jemi fitues absolut. Kështu tha kryetari i Lëvizes BESA, Bilall Kasami, duke komentuar anketat e fundit të cilat e nxirrnin Lëvizjen BESA para BDI-së.

“Ambienti politik tek votuesit shqiptarë tanimë është edhe më shumë pro Lëvizjes BESA”, tha Kasami, duke shtuar se tanimë Lëvizja BESA do të ketë mundësi që të mbrojë votën e shqiptarëve nëpërmjet institucioneve, përfshirë këtu edhe Komisionin Shtetëror Zgjedhor.

Kasami shtoi se krahas anketave të ndryshme, Lëvizja BESA më shumë është fokusuar në ndërtimin e strukturave të mirëfillta partiake.

“Në vend që zgjedhjet të prodhonin një Qeveri reformatore, ku do të kishte forca të cilat ishin të interesuara që Maqedonia të kthehet në binarë, fatkeqësisht ata forca që ishin pjesë e qeverisjes 10-vjeçare, e që e sollën Maqedoninë në këtë situatë, kanë shumicën në Parlament”, tha mes tjerash Kasami.

Ai më tej shtoi se BDI dhe VMRO, nuk janë të gatshme të ballafaqohen me krimet që kanë brenda subjekteve të tyre, që pastaj të japin mundësi për riformatimin e Qeverisë./Shenja