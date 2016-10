Lëvizja BESA më 11 dhjetor do fitojë do të rikthejë dinjitetin e shqiptarëve

Kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami ka komentuar anketën e fundit të realizuar nga Instituti për Hulumtimin e Politikave dhe Qeverisjes së Mirë (IHQPM), e cila BESËN e ka nxjerrë të dytën në bllokun shqiptar pas BDI-së.

“Ne perballemi me më të rëndën që mund të përballet një popull – me përbuzjen që na e bënë ata të cilëve iu besuam dhe i votuam në të kaluarën! Andaj, Lëvizja BESA fitoren e 11 dhjetorit nuk e bazon në numrin e deputetëve, por ne rikthimin e dinjitetit që këtij populli ia vodhën hajdutët e BDI – së.

Unë më shumë se kryetar i Lëvizjes BESA që do t’i fitojë zgjedhjet e 11 dhjetorit, ndjehem si njëri nga qindra mijëra votuesit që në ditën e zgjedhjeve do ta rikthejnë dinjitetin dhe do t’i heqin qafësh përbuzësit më të mëdhenj të shqiptarëve të Maqedonisë – shërbëtorët shqiptarë të VMRO – DPMNE’së.

Levizja BESA nga dita në ditë fuqizohet dhe bëhet forca e vetme që mund t’i rikthejë vlerat më të larta, që e shpëtuan shqiptarinë edhe atëherë kur nuk kishte as parti dhe as institucione siç është vetë BESA dhe vlerat e shenjta familjare dhe njerëzore”, shkruan në fb, Bilall Kasami.

Comments

comments