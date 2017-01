Lëngu i bananes ndihmon shëndetin tuaj

Një gotë me lëng banane ndihmon për të përmirësuar fuqinë mendore dhe përqendrimin. Riparon dhe kujtesën

Shtrydheni një banane, pini lëngun e saj, dhe pastaj lexoni se çfarë efekti pozitiv ka në trupin tuaj. Bananet përmbajnë pothuajse të gjitha vitaminat dhe mineralet e njohura të nevojshme për organizmin, kurse disa hulumtime tregojnë se ato reduktojnë pasojat e pirjes së duhanit. Dhe jo vetëm kaq! Një gotë me lëng banane ndihmon për të përmirësuar fuqinë mendore dhe përqendrimin. Riparon dhe kujtesën. Disa mjekë rekomandojnë bananet për disa sëmundje të caktuara të trurit. Bananet lehtësojnë (por edhe trajtojnë) sëmundjet e zorrëve.

Përveç kësaj, ndihmojnë dhe në qoftë se keni ulcerë, tregojnë studimet. Bananet përmbajnë kalium dhe shumë vitamina dhe minerale të tjera. Pra, është më mirë për të pirë një gotë me lëng nga bananet, sesa kafe ose pije energjike.

Ndihmon në humbje peshe, sepse përmban sasi të larta të fibrave. Bananet mbrojnë kundër kancerit. Ato janë të shkëlqyera për njerëzit me probleme të zemrës të lidhura me emocionet negative, kontrollin e niveleve të kolesterolit dhe përmbajnë shumë kalium. Pas konsumimit të këtij lëngu do të ndjeheni më vitalë. Përmban vitamina të cilat ngadalësojnë procesin e plakjes. Për më tepër, nëse ju hani një banane, ajo do të ndikojë në tenin e fytyrës tuaj.