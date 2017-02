Kjo është gjendja katastrofale sikur me plas ndonjë granatë në rrugën nga Stadiumi i vjetër të qytetit deri tek kazerma pas acarit që kaploi muajin e kaluarë Tetovën. Kjo rrugë ka disa javë që është shkatërruar tmerësisht duke prishur shumë vetura ndërsa akoma nuk ka shenja se do të rregullohet. Meremetimi i kësaj rruge është mëse i nevojshëm pasi ka ngelur për momentin si rrugë e vetme që lidh Tetovën me Kosovën. Shqipmedia