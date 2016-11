Lahm ka një lajm jo të mirë

Philip Lahm paralajmërn tërheqjen nga futbolli. Kapiteni i skuadrës së Bayernit të Mynihut, pas largimit nga Kombëtarja Gjermane, në një intervistë është shprehur se në fund të sezonit mund ti japë lamtumirën edhe futbollit në rang klubesh. Lahm, i cili të premten do të mbushë 33-vjeç, ka deklaruar se trupi i tij nuk po arrin më të përballojë sfida të një niveli të lartë.

“Kam një kontratë me Bayernin e Mynihut që skadon në 2018. Por pavarësisht kësaj jam duke e menduar largimin nga fushat e blerta një herë e përgjithmonë. Në fund të sezonit do të vendos se cfarë do të bëj. Sigurisht që dalja në pension është dicka që nuk e perjashtoj.”

Më tej Lahm u shpreh se dicka të tillë e ka deklaruar rreth 9 muaj më parë dhe se pavarësisht kohës që ka kaluar, në mëndjen e tij asgjë nuk ka ndryshuar.

“Vendimi im nuk lidhet më faktin se sa tituj arrin te fitosh, por me faktin se sa i aftë është fiziku yt ti përgjigjet intensitetit të lojës. Sigurisht që është një vendim për të cilin nuk kam pse të nxitohem, por deri sa të vijë dhe momenti, dëshiroj që të jap makismumin tim sa herë trajneri të më aktivizojë”

Comments

comments