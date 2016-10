Labënishti edhe zyrtarisht i bashkohet Lëvizjes BESA – FOTO

Arben Labënishti edhe zyrtarisht do të jetë pjesë e Lëvizjes BESA.

Kryetari i BESËS, Bilall Kasami tha se kjo lëvizje po bën koalicion me shqiptarët dhe këtë po e dëshmojnë shumë qytetarë dhe intelektual që po i bashkohet BESËS.

“Nëse deri dje shqiptarët thoshin se nuk kemi alternativë prej sot qytetarët kanë një alternativë të shëndoshë që e ofron Lëvizja BESA”, tha Kasami.

Fjala e Arben Labënishtit para mediave:

Të nderuar, pas një viti e gjysëm të dorëheqjes sime nga pozicioni i zv/ministrit të mbrojtjes – situata e shqiptarëve vazhdon të ngelet e tensionuar, shqiptarët vazhdojnë të jenë të nëpërkëmbur, shqiptarët vazhdojnë të jenë të keqtrajtuar, akoma liria është e cunguar për shqiptarët, ndërkohë nga institucionet e shtetit dimensioni drejtësi akoma nuk njihet për shqiptarët, dhe jo më të flitetet për barabarësi mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Kjo situatë politike ishte arsyeja për të cilën unë vendosa të rimirrem me politik, por kësaj radhe duke iu bashkangjitur një vizioni progresiv, një vizioni për “Ridefinimin” – ku shqiptarët do të jenë të

barabartë me maqedonasit. Unë sot jam në mesin e shokëve, miqve të politikanëve të konsoliduar me vizion të qartë, të moralshëm me të cilët bashkërisht do të përpiqemi me seriozitetin më të madh, për të arritur barazinë e shqiptarëve në këtë shtet, nëpërmjet platformës sonë “Ridefinimi”. Dua që të gjithë ata shqiptarë ku do që janë nga Struga deri në Kumanovë, që duan të mirën e familjeve të tyre, duan të mirën e shqiptarëve, duan që shqiptarët të jenë dinjizot në këtë vend, le të urdhërojnë le ti bashkohen platformës së Lëvizjes BESA, që ne së bashku të fitojmë për të mirën e fëmijëve tanë, për të mirën e të ardhmen e familjeve tona. Shqiptarët kudo që janë tanimë e ka ndier peshën e keqtrajtimit, dhunës, mos krijimit të hapësirsë së duhur për proges, dhe besoj se bashkë me Lëvizjen BESA në zgjedhjet e 11 dhjetorit do të dalim fitues – për t’i bërë shqiptarët dinjitoz, pra për ta “Ridefinuar” këtë shtet.

