Ky është gjyshi i Astrit Deharit që u vra nga UDB-a në Kumanovë

Jemi më 28 qershor 1949, Adem Dehari, i pari i kësaj familje patriotike u gjetë i vrarë në një arë duhani në Erxhanoc (periferi e Kumanovës), pasi ishte arrestuar nga UDB-a, e cila e vrau për aktivitetin e tij patriotik dhe revolucionar. Kaluan shumë vite nga ajo ditë qershori dhe sot familja e Ademit përjeton momentet më të vështira të egzistencës së tyre.

Veprimtari i hershëm dhe poeti kumanovar Avni Dehari me bashkëshorten e tij Xhemilen humbën të gjitha ëndërrat që kishin bartur me vete së bashku me fëmijët e tyre. Humbja e djalit të dytë Astritit në “Kosovën e lirë”, të cilën e imagjinuan ndryshe, mbylli itinerarin e tyre të gjatë patriotik me tragjedi të dyfishtë.

Kumanova nuk ju harron kurrë.

