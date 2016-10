Kushta: I shënova Spanjës nga 40 metra, tani nuk më japin biletë

Sokol Kushta i ka shënuar golin e fundit Spanjës në ndeshjen e vitit 1993 kur Shqipëria humbi 1-5. Ai së bashku me Lefter Millon udhëtuan me paratë e tyre nga Greqia deri në Tiranë për ta luajtur atë ndeshje, por sot legjenda vlonjate nuk ka asnjë biletë për të parë ndeshjen në stadium. “Federata duhet të respektojë ata që i kanë dhënë futbollit. Nga ne futbolli nuk humbet, qoftë dhe 100 bileta falas, por fiton shumë”, thotë ekskluzivisht për “Panorama Sport” ish-bomberi vlonjat.

Sokol, si ju duk Kombëtarja në Lihtenshtejn? Një përshtypje për lojën dhe a prisnit më shumë nga skuadra?

Për sa i përket ndeshjes me Lihtenshtejnin, u zgjidh relativisht mirë. Kundërshtari ishte dobët dhe ne na interesonte të mos harxhonim energji.

Jemi të parët në grup, por përpara kemi Spanjën…

Jemi të parët, por luajmë me skuadrën më të fortë. Mendoj se nuk do të jetë turp dhe humbja, por mënyra si humbet kategorizohet në “e rëndë” ose “dinjitoze”.

Zgjidhja ndaj Spanjës është vetëm mbrojtja e fortë, apo duhet një strategji tjetër?

Spanja ka një grup që vrapon dhe teknikë të lartë. Besoj se De Biazi i ka aftësitë profesionale që të rreshtojë ekipin sa më mirë dhe një barazim për mua është flori.

Atëherë, çfarë duhet të bëjë Shqipëria për t’i ndalur?

Me Spanjën duhet një ekip kompakt dhe shumë fizik që të përballosh ritmin tekniko-fizik të tyre dhe ne nuk kemi një individ që të bëjë diferencën, por një grup i mirë i organizuar dhe të zbatojë direktivat e trajnerit besoj se do t’ia dalë.

Për herë të fundit jeni ju që i keni shënuar Spanjës në vitin 1993 në humbjen 1-5 në Tiranë. Çfarë kujtoni nga ajo ndeshje?

Unë kam ardhur për gjithë natën me makinën time bashkë me Lefter Millon, me lekët tona, në mënyrë që të ishim prezentë në Tiranë. Sot ndeshjen prapë e shikoj me lekët e mia. Këto janë kujtimet e mia. Kam luftuar me dinjitet në Greqi si i vetmi shqiptar, jo vorio-epiriot që të nderoja vendin tim dhe sot nuk marr dot një biletë… Kur m’u lutën tek Olimpiakosi të luaja si vorio-epiriot, nuk pranova si nacionalist që jam. Çfarë fitova nga vendi im?! As një biletë dhe kjo që po them është figurative.

Realiteti është se nuk fitova asgjë, përveç respektit të njerëzve kudo që vete. Kjo nuk është vetëm për mua. Të gjithë shokët e mi bashkëlojtarë të Kombëtares këto fjalë thonë, këto gjëra ndiejnë. Presidenti e filloi mirë me kampionatin europian. Bravo, se të gjithë e meritojnë se kanë dhënë për Kombëtaren, por duhet ta vazhdojë që ne të jemi gjithnjë në raporte të tilla respekti. Nga ne futbolli nuk humbet, qoftë dhe 100 bileta falas, por fiton shumë.

Na e përshkruani pak golin ndaj Spanjës?

Unë në atë ndeshje i kam shënuar një gol nga 40 metra Spanjës dhe kam qenë kapiten. T’i shënoje Andoni Zubizarretës ishte pak e vështirë dhe prandaj golat me të tilla ekipe kanë vlera të mëdha individuale.

Në vitin 1991 Spanja nuk erdhi për ndeshjen e kthimit në Tiranë, çfarë mbani mend nga ajo periudhë?

Sot kanë ndryshuar gjërat, luksi është rritur, koha është ideale për një profesionist të luajë në kombëtare, atëherë ne mendonim deri te gjetja e fanellave ose si do të vinim në Tiranë, sot duken qesharake. Ne nuk kishim organizim, ishim më shumë vullnetarë hallexhinj që kishim marrë përsipër të mbronim ngjyrat e Shqipërisë me dinjitet dhe besoj se nga viti në vit e bëmë Kombëtaren që sot të jetë e respektueshme në Europë. Besoj se me këtë trajner, Shqipëria do të ecë shumë përpara. Po të vije re Kosovën do ta dalloje shumë çdo me thënë trajner.

Konkretisht, çfarë ju bëri përshtypje te humbja 6-0 e Kosovës?

Kosova është si një dhëndër i ri që nuk di si t’i menaxhojë energjitë dhe vjen fundi, zero. Në lojë nuk ka gjeneralë. Diferenca me Kombëtaren tonë ishte se ne kemi De Biazin trajner. Bunjaku duhet të zbresë në tokë dhe të mos harrojë se jemi te kombëtaret e vogla dhe nuk mund të luajë kundër Kroacisë si i barabartë, pa rregull, anarshi dhe secili të bëjë sipas kokës së vet. Besoj se e mori mësimin e parë.

