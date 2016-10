Kush mundohet të njollos imazhin e Abdilaqim Ademit !?

Ditëve të fundit ka filluar një luftë mediale kundër sekretarit të përgjithshëm të BDI-së, Abdilaqim Ademit. Ajo që vërehet është se këto sulme janë të koordinuara nga një qendër, që ka për qëllim jo vetëm dëmtimin e imazhit të tij, por edhe të partisë së cilës i përket ai, pra BDI-së.

Dilema që shtrohet është se pse pikërisht sulmohet Abdilaqimi Ademi dhe pse tani!?

Arsyeja e parë është se gjatë publikimit të përmbajtjeve të përgjimeve nga ana e LSDM-së nuk kishte asnjë të publikuar për atë, por edhe ato që u publikuan për BDI-në ishin me përmbajtje jokontestese dhe që skishte të bëjë me korupsion ose ndonjë skandal për funskionarët e BDI-së që do të trondite subjektin. Prandaj, edhe në mënyrë të fshehtë u shpërndanë material që kishin përmbajtje komprimituese. Me sa duket kjo nuk i kënaqi apetitet e qendrës dhe nuk u vërejtë asnjë shqetësim te BDI-ja. Ky shqetësim i tyre ka bërë që ata të krijojnë “afera”, kinse koruptive, të bazuara në një raport të Entit shtetëror të Revizionit, që në fakt, nëse analizohet mirë nuk ka asgjë për të dyshuar.

Këto sulme vijnë nga qarqe antishqiptare, sepse në atë që, disa media e shprehin si keqpërdorim, në fakt ka të bëjë me organizimet që janë nën kompetencë të Ministrisë, që kryekëput kanë të bëjnë më aktivitete për data dhe ngjarje të rëndësishme shqiptare. Kjo praktikë e organizimit shtetëror nuk ka qenë në periudhat kur me ministrinë kanë udhëhequr kuadro të VMRO – DPMNE-së. kjo me sa duket u ka penguar të njejtëve. Gjithashtu në kohën sa ka udhëhequr ai me ministrinë janë realizuar mbi 50 projekte të ndryshme në arsimin shqip, kurse projekti kryesor që edhe do të mbahet mend për këtë periudhë ëshë themelimi i Universitetit në gjuhën shqipe në Shkup “Nënë Tereza” dhe projekti për ndërtimin e konviktit të parë për studentët e UT-së që duhet të fillojë shumë shpejt.

Arsye tjetër është edhe suksesi i tij kur ka udhëhequr me shtabin zgjedhor të BDI-së dhe ku BDI-ja ka korur fitore bindëse.

Duke analizuar politikat redaktuese të disa mediave që publikojnë lajme të tilla, shihet që të njejtat janë të porositura dhe të paguara mirë. Ka shpekulime që një lajm i tillë paguhet deri në 5000 euro.

Është e qartë që lajmet që në përmbajtje kanë më shumë shpekulime nuk kanë asnjë efekt negative, përkundrazi e dëmtojnë imazhin e tyre si media që mbanë anë dhe që publikon lajme me pagesë. Si duket këto kanë qenë edhe arsyet pse Abdilaqim Ademi dhe BDI-ja nuk kanë reaguar për lajmet e publikuara në media të tilla.Shqipmedia

