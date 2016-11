Kur të zhgënjyerit shqiptarë, kërkojnë shpëtim nga Mesia Zaev!

Shkruan: Medai Shaholli –

Për një pjesë të zhgënjyer të shqiptarëve në Maqedoni e cila në pamundësi për të kuptuar të keqen që e ka gënjyer brenda për vite me radhë, shpresën e dhe dritën e tyre në fund të tunelit e shohin te një parti opozitare maqedonase që quhet LSDM. Përgjegjës dhe fajtorë për gjendjen e rëndë ekonomiko-sociale dhe të degradimit të drejtave kombëtare janë partitë politike shqiptare, që në bashkëpunim me ato maqedonase, kanë shkelur dhe dhunuar interesat kombëtare të shqiptarëve. Kjo pjesë e shoqërisë shqiptare kërkon dalje nga kjo situatë e rëndë nga një parti opozitare maqedonase siç është LSDM -ja.Për dekada me radhë partitë politike shqiptare dhe maqedonase pa përjashtim, kanë shfrytëzuar dhe përdorur potencialin ekonomik dhe shoqëror të shqiptarëve në favor të interesave të tyre. Në zgjedhjet e 11 dhjetorit LSDM -ja, para elektoratit të zhgënjyer shqiptar po loz me kartën e barazisë nacionale dhe gjuhësore mes shqiptarëve dhe maqedonasve . Një As i fortë ky në duart e Zaevit, i cili po josh me karamelet e tij laramane injorancën shqiptare dhe jo vetëm, për “barazi mes dy etnive më të mëdha ” në Maqedoni. Këtij entuziazmi për “ndryshime radikale “i janë bashkuar mijëra shqiptarë në mbarë vendin të cilët kanë deklaruar nën zë se do të votojnë për LSDM-në, bëjnë të ditur mediet. Anëtarësimet në LSDM nuk kanë të ndaluar, vetëm në një qytet me shumicë shqiptare thuhet se janë shpërndarë qindra libreza anëtarësie të LSDM -së.Një pjesë e shqiptarëve ithtarë të titizmit jugosllav dhe të zhgënjyer nga partitë politike, daljen nga kjo gjendje e rëndë e gjejnë te politika e urtë dhe tërheqëse e një “vëllazërim-bashkimi” të ri të LSDM -së. Shqiptarët nuk kanë pse t’i besojnë LSDM -së dhe Zaevit me broçkullave të tyre për zyrtarizim të gjuhës shqipe në Maqedoni .Për 50 vjet me radhë kemi parë sesi paraardhësit e LSDM-së LKM, me urdhër të Komitetit qendror dhunuan ç’do të drejtë kombëtare të shqiptarëve dhe kurrë nuk dolën para përgjegjësisë për dhunën dhe masakrat ndaj shqiptarëve. Distancimi nga krimet dhe dhuna e ushtruar ndër vite nga ana e ish – LKM-së dhe pushtetit të atëhershëm ndaj shqiptarëve, do të ishte gjesti më human si shenjë e shprehje së vullnetit të mirë nga ana e kryesocialdemokratit Zaev, për një qëndrim dhe një politikë ndryshe nga ajo e paraardhësve të tij. Por jo, kjo nuk ka ndodhur, dhe nuk ka sesi të ndodhë . Në një prononcim për media ai ka thënë se, karakteri unitar i Maqedonisë është i shenjtë. Një fjalë e urtë popullore thotë se:Ujku qimen e ndërron por, zanatin dhe huqin nuk e harron! Kohët e fundit pasardhës dhe adhurues të ish- sistemit titist po shfaqin ndjenja nostalgjie për kohën e artë të vetëqeverisjes jugosllave.Dhe jo rastësisht nga kjo kategori e nga injoranca shqiptare kanë filluar aderimet në partinë e Gligorovit, Cervenkovskit dhe Zaevit.Dy karafilat shqiptarë të LSDM -së, Muki dhe Mondi me flamurin e saj gjithandej nëpër vendbanimet me shumicë shqiptare po propagandojnë një parullë të re të socialdemokratëve maqedonas, që në realitet është vazhdim i politikës së vjetër të vëllazërim-bashkimit. Ata thonë se angazhohen për një ardhmëri të ndritur dhe për barazi plotë për të gjithë entitetet e Maqedonisë. Për ta, shpëtimtari dhe vet MESIA është Zaevi. Nëse injoranca shqiptare dhe ajo e zhgënjyer nga partitë shqiptare mendon se duke votuar LSDM -në dhe Zaevin ka hequr qafe Car Nikollën nga pushteti , ajo do të bënte gabimin fatal, sepse në fakt ajo do të kishte ndërruar vetëm despotët, nga Nikolla në Zoran!

