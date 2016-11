Kur era “hedh tutje” avionin më të madh në botë të pasagjerëve – FOTO

Nëse i keni bezdi fluturimet, atëherë kjo video me uljen dramatike të një avioni në aeroportin Schiphol të Amsterdamit me siguri që do të trazojnë stomakun tuaj.

Në videon e publikuar duket që era e fortë e ka vështirësuar maksimalisht uljen normale të avionit më të madh në botë të pasagjerëve, “Emirates” A 380. Megjithatë piloti ka marrë guximin duke rrezikuar shumë në tentativë për t’u ulur.

Era e ka mënjanuar avionin duke e devijuar nga pista, por megjithatë mes vështirësisë piloti ka arritur të bëjë një ulje të sigurt.

