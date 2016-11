Kumanova sonte ka nevojë për ndihmë

Lexues të nderuar. Kjo garniturë, si pasuese e politikave shoviniste të Rankoviqit, nuk e ka ndërmend të ndalë aksionet dhe presionet ndaj shqiptarëve të Kumanovës. Kjo garniturë ka filluar misionin për shpëtimin me çdo kusht të partnerëve të koalicionit, që dyshohen për krime dhe në realizimin e këtij misioni, nuk do të kursejnë as shqiptarin e fundit të Kumanovës.

Kumanova sonte do të ketë sërish një natë të vështirë. Skuadrat policore si duket veçmë kanë filluar të përgatiten për aksion për arrestimin e protestuesve, që deshën ta pengojnë politikanin më besnik të UDB-së, që të mos futet në qytetin e tyre. Aksioni me siguri do të fillojë për arrestime, por nuk dihet si do të përfundojë, duke pas parasysh se gati në çdo skenar policor që ka ndodhur në Kumanovë kanë rënë edhe viktima.

Prandaj Kumanova sonte ka nevojë për ndihmën e gjithë shqiptarëve. Gra dhe burra. Pleq dhe të rinj. Sonte shqiptaria mbrohet në Kumanovë. Ka vetëm një mënyrë se si mund ta ndihmojmë sonte Kumanovën. Duhet të jemi vigjilentë dhe në gatishmëri. Nuk kemi nevojë as të sulmojmë, as të luftojmë. Duhet të jemi të gatshëm në çdo moment kur të fillojë aksioni policor (nëse fillon) ta bllokojmë në numër sa më të madh ta rrethojmë dhe t’i bllokojmë selitë e UDB-së në Shkup dhe Reçicë. Mjafton vetëm kaq. Nuk ka nevojë as të demolohen e as kallen. Mjafton vetëm të bllokohen selitë e UDB-së në Shkup dhe Reçicë nga mijëra shqiptarë dhe të gjitha skenaret antishqiptare do të humbin orientimin. Nëse sonte nuk e mbrojmë, do të fillojë proces i deshqiptarizimit të Kumanovës dhe ky qytet shpejtë do të mbetet pa shqiptarë. Kumanovarët janë lodhur duke qëndruar në ballë të frontit të shqiptarisë. Nëse kësaj radhe nuk japim mbështetjen e nevojshme, shqiptarët do të lëshojnë këtë qytet. Kush do ta ketë radhën për pastrim të shqiptarëve pas Kumanovës, nuk është vështirë të supozohet!

Apeloj edhe deri te përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Maqedoni që me sy e me veshë sonte të jenë kah Kumanova, për të penguar një skenar të ri që mund të drudhë Ballkanin.

Comments

comments