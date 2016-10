Tifozët e Kosovës dhe ata të Kroacisë vazhdojnë të dhurojnë momente emocionuese së bashku.

Të dyja tifozëritë janë takuar nëpër rrugët e Shkodrës duke shkrepur foto, duke biseduar e madje edhe duke kërcyer së bashku si në foton e mësipërme.

Momente këto që ndoshta nuk do të priten aspak mirë nga tifozët serbë, të cilët ashtu si me ata nga Kosova, gjithashtu nuk kanë marrëdhënie të mira me tifozët kroatë.

Comments

comments