Kosova, Shqipëria, shqiptarët e Zvicrës, Euro 2016!

Viti 2016 rrumbullakoi shumëçka! Federata e Futbollit e Kosovës, me 3 maj në Budapest u pranuan me të drejta të plota në asociacionin më të lart europian, UEFA, dhe me 13 maj në Meksikë, anëtarësohen në FIFA. Merr fund izolimi i futbollit të Kosovës dhe u hapën të gjitha rrugët për të garuar në rrafshin ndërkombëtar! Pas pranimit, kombëtarja e Kosovës zhvilloi ndeshjen e parë miqësore me ishujt Faroe dhe triumfoi me rezultat 2:0. Ndeshja ishte zhvilluar me 3 qershor në Frankfurt dhe ishte një test i mirë për përzgjedhësin Albert Bunjaki. Pas kësaj fillon aventura shumë serioze për kombëtaren e Kosovës, e cila futet në grupin I me Turqinë, Kroacinë, Ukrainën, Islandën dhe Finlandën. Infrastruktura e dobët, e papranueshme për të zhvilluar ndeshjet ndërkombëtare, Kosova u detyrua ndeshjet si vendas t’i luajë në stadiumin ‘Loro Boriçi’ në Shkodër. Debutimin e bëri fantastik pikërisht me 5 shtator, pasi që importoi një pikë nga Turku. Ata barazuan me rezultat 1:1 me Finlandën. Pastaj si vendas me 6 tetor, pësuan me 6:0 nga Kroacia, humbja më e thellë. Pas tri ditëve në Krakow të Polonisë u mposhtën me 3:0 nga Ukraina dhe me 12 nëntor në Antalia pësuan edhe një humbje, 2:0 nga Turqia.

Katër ndeshje, një barazim, tri humbje, kësisoj renditen në vend të fundit me një pikë në kualifikimet për Kampionatin Botëror – ‘Rusia 2018’. Në Kampionatin Europian (Euro 2016) që u mbajt në Francë, Shqipëria debutoi dhe tregoi lojëra shumë të mira. Kurrë nuk ka pasur me shumë shqiptarë, gjithsej 30, 23 me Shqipërinë, gjashtë me Zvicrën, si Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Blerim Xhemaili, Valon Behrami, Admir Mehmedi dhe Shani Tarashaj, si dhe Shkodran Mustafi me kombëtaren e Gjermanisë, kampion në fuqi i botës. Shqipëria është eliminuar në fazën e grupeve, por nuk pati edhe fat. Ata në hapje të grupit A në Euro 2016, u mposhtën me rezultat 1:0 nga Zvicra, pastaj me 2:0 nga Franca dhe së fundi e gjunjëzuan me 1:0 Rumaninë, por kjo fitore nuk e ndihmoi të shkon më tutje, pasi që pati bilancin më të dobët se katër vendet tjera të treta të grupeve. Sa i përket kualifikimeve për Kampionatin Botëror – Rusia 2018’, Shqipëria startoi furishëm, por nuk i shkoi ashtu edhe në dy ndeshjet e fundit. Në hapje e mposhti me 2:1 Maqedoninë, ndërsa si mysafir me 2:0 Lihteshtajnin. Dy humbje i pësoi në konak të saj, me Spanjën me rezultat 2:0 dhe nga Izraeli me 3:0. Shqipëria larg mundësive për të siguruar një vend për në Kampionatin Botëror, pasi që tash për tash janë në vend të katërt me 6 pikë, katër me pak se Spanja dhe Italia. Me një përmbledhje të shkurtër, ky ishte një nga vitet me të arta për shqiptarët, sepse Kosova merr pjesë në kualifikime, sikur edhe Shqipëria dhe Zvicra që ka 6 shqiptarë.