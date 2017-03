Kosova para Maqedonisë dhe Kuvajtit

Kombëtarja e Kosovës në futboll është para Maqedonisë në renditjen e përgjithshme të FIFA-s, ndërsa pas e ka lënë edhe Kuvajtin, duke u renditur vendin e 164 në saje të 135 pikëve. Në anën tjetër, Shqipëria gjendet në vendin e 55 dhe ka 618 pikë. Vlen të theksohet se në top pesë vendet e para nuk ka ndryshime, ku Argjentina kryeson duke lënë pas Brazilin, Gjermaninë, Kilin dhe Belgjikën.

Ndryshe, Kosova do të luajë gjatë këtij muaji me Islandën ndërsa kombëtarja shqiptare do të ballafaqohet me Italinë në kuadër të botërorit të vitit 2018.