Kosova edhe me dy mungesa të mëdha ndaj Turqisë

Enis Alushi dhe Loret Sadiku, pritet të jenë mungesat e radhës tek Përfaqësuesja e Kosovës në ndeshjen e 12 nëntorit me Turqinë.

Të dy lojtarët munguan shkaku i lëndimeve në takimet me Kroacinë dhe Ukrainën, dhe për të njëjtën arsye ka gjasa maksimale të mungojnë sërish.

Kur kanë mbetur edhe 12 ditë deri tek ndeshja me Kombëtaren e Fatih Terimit, as Sadiku e as Alushi, nuk janë rikthyer me skuadrat e tyre, Kasimpasa në Superligën turke dhe Nurnberg në Bundesliga 2.

Sadiku luan në repartin mbrojtjes, ku Kosova ka më së shumti nevojë, derisa Alushi si mesfushor defansiv.

Kosovës do t’i mungojë edhe Hekuran Kryeziu shkaku i kartonëve.

