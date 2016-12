Tashmë zyrtarisht drejtori sportiv i Juventusi, Beppe Marotta ka pranuar blerjen e mbrojtësit të Atalantës, Mattia Caldara.

Pas marrëveshjes talenti 22-vjeçar nuk do të transferohet këtë merkato por gjatë verës së vitit 2018.

“Jemi në vend të mirë, do ta bëjmë zyrtare në janar. Por transferimi do të kryhet në vitin 2018”, ka thënë Marrotta.

Momentalisht Juventusi ndodhet të Doha të Katarit pasi ditën e premte do të zhvillojë finalen e Superkupës së Italisë kundër Milanit.