Komuna e Tetovës festoi 3 marsin – FOTO

Fjalimi i kryetares komunës së Tetovë Teuta Arifi

Të nderuar qytetarë Të nderuar këshilltarë, Të nderuar përfaqësues të medieve, Të nderuar të pranishëm, Urime 3 Marsin, ditën e komunës tonë. Dëshiroj të shpreh repsektin më të thellë për të gjithë ata që me përkushtim, integritet, aktivitet dhe punë u angazhuan për ta plotësuar vizionin për të pasur një Tetovë më të bukur, më të pastër dhe më zhvilluar e cila nuk vazhdon të ngulfatet po hap shtigje të reja për progres dhe ndryshime pozitive. Në këtë drejtim komuna si autoritet lokal në bazë të kompetencave ligjore ka funksionuar në interesin më të mirë të qytetarëve për ti përmbushur nevojat e qytetit dhe qytetarëve dhe pikërisht për këtë arsye, sot kemi përfunduar projektin e ujësjellsit , jemi duke e përfunduar projektin e stacionit për filtrim të ujit, kemi arritur të rehabilitojmë infrastrukturën e dëmtuar rrugore, kemi investuar në rrugët rurale, jemi angazhuar ta rregullojmë katrahurën e komunikacionit që ka mbretëruar vite me radhë në këtë qytet, ua kemi kthyer trotoaret këmbësorëve, kemi investuar në përmirësimin e infrastrukturës arsimore, mbajtjen e pastërtisë në qytet, jemi angazhuar për mbylljen e fabrikës Jugokrom që helmonte ajrin e Tetovës, jemi duke e rregulluar parkun përballë qendrës sportive,kemi mbjellur drunj dhe gjelbëruar hapësirat publike që kanë ngelur të pauzurpuara, jemi duke e rregulluar rrugën e Banjës së Tetovës si dhe kemi inicuar projekte të reja që ndihmojnë funksionimin e qytetit dhe lehtësojnë jetën e qytetarëve . Sa i përket nevojave të qytetit dhe qytetarëve, ata janë të shumta por edhe të ndryshme. Të jemi të qartë, të gjithë do të kishim pasur dëshirë Tetova ta ketë infrastrukturën e një qyteti zviceran por e vërteta është që Tetova është dizajnuar pa anjë plan dhe vizion dhe ka funksionuar në kaos për dekada të tëra. Tetova është qytet ku uji pijshëm ka qenë luks disa orësh, qytet ku rrugët kryesore kanë qenë të mbushura me gropa, qytet i betonuar pa hapësira të gjelbëruara, ndërsa sot Tetova nuk vazhdon të betonohet më, ka ujë të pijshëm, komunikacion më të rregulluar, gjelbrim dhe infrastrukturë solide rrugore. A mund të ndryshohet Tetova edhe më tepër?! Natyrisht që po, Tetova mund të vazhdojë të ndryshojë edhe më tepër vetëm nëse lëviz në kahjen e duhur dhe vetëm nëse udhëheqësit e saj dhe qytetarët e saj kontribuojnë në proceset e ndryshimit të saj, me sinqeritet dhe bindje që hap pas hapi duke ecur drejt binareve të zhvillimit një ditë Tetova edhe do të mund ti ngjajë një qyteti që na bën të gjithëve krenarë. Unë besoj që ne jemi duke lëvizur në kahjen e duhur dhe do të vazhdojmë të punojmë me intenzitetin e njejtë që brezat e ardhshëm të mund të jetojnë dhe të vazhdojnë ti kontribuojnë një Tetove që funksionon dhe ndryshon në bazë të standardeve të harmonisë urbane, nevojave bashkëkohore për arsim cilësor, zhvillim kulturor dhe ekonomik, me udhëheqësi të përgjegjshme që punon dhe u jep llogari qytetarëve të Tetovës dhe me qytetarë të vetëdijshëm për rolin e tyre në ndërtimin e një qyteti bashkëkohor . Zonja dhe zotërinj, Është nder dhe privilegj për mua të jem kryetare e komunës së Tetovës, komunë kjo ku tani çdo qytetar ka qasje, çdo problem dëgjohet dhe çdo kontribut vlerësohet. Ne jemi të bashkuar në qëllimin tonë tu shërbejmë qytetarëve dhe ta përparojmë qytetin tonë duke përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve të Tetovës dhe në këtë qëllim kemi pasur sukses gjithmonë duke pasur parasysh që suksesi është proces dhe energji e vazhdueshme e shfrytëzuar për ti shtyrë përpara proceset, pavarësisht kushteve dhe rrethanave ku gjindemi. Në fund dua ta përmbyll fjalën time duke uruar që 3 Marsi i ardhshëm të na gjejë më të bashkuar, më produktiv, më punëtor dhe me të vlerësuar. Nuk kam dyshim që suksesi do të mungojë sepse ne punojmë me tërë kapacitetin njerëzor, intelektual dhe finansiar për ta bërë Tetovën një qytet bashkëkohor dhe tanimë kemi krijuar kulturë të punës së ndershme të institucionit që u shërben vetëm interesave të qytetarëve të Tetovës, qasje kjo që pëlqehet dhe vlerësohet nga qytetarët dhe i sjell ndryshime pozitive këtij qyteti. Ju falemnderit.