Komisioni Evropian deklarohet për pengesat e PSP-së në DSK

Komisioni Evropian (KE) i inkurajon të gjitha institucionet e Maqedonisë që të veprojnë në kuadër të detyrimeve nga Marrëveshja e Përzhinës dhe ta përkrahin punën e Prokurorisë Speciale Publike (PSP), pa kurrfarë obstruksioni, thotë zëdhënësja e KE-së, Maja Kocijançiq, në lidhje me obstruksionet që i bëhet PSP-së në hetimin në Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim (DSK). Ajo e thekson edhe rëndësinë juridike, por edhe politike për përgjimet dhe për përmbajtjet që talin nga to.

“Ashtu sikur Bashkimi Evropian disa herë ka theksuar, por edhe komesari, Johanes Han javën e kaluar në Shkup, Prokuroria Speciale është element kyç i Marrëveshjes së Përzhinës, të nënshkruar nga të gjithë liderët kryesor të partive politike. Të gjithë disa herë janë detyruar që ta përkrahin dhe t’ia lehtësojnë punën PSP-së, pa obstruksione. Bashkimi Evropian, fuqishëm i inkurajon të gjitha trupat në vend për të vepruar në kuadër të këtyre detyrimeve të qarta dhe plotësisht ta respektojmë pozicionin juridik të PSP-së. Bashkimi Evropian, e thekson rëndësinë e përgjegjësisë politike dhe juridike të mbisundimit të së drejtës dhe kjo është kyçe për kthimin e vendit në rrugën euroatlantike dhe për kthimin e besimit te qytetarët”, përgjigjet Kocijançiq, në pyetjen, se si i komenton ngjarjet e fundit në DSK, me obstruksionet e punës së PSP-së, nga ish ministri i MPB-së, Mitko Çavkov dhe zv/ministri aktual i MPB-së, Oliver Andonov.



SHBA kërkon të mos pengohet puna e Prokurorisë Speciale

Prokurorisë Speciale duhet t’i mundësohet të kryejë hetime të thella dhe të pavarura, të çliruara nga vonesat apo pengesat, ka thënë Ambasada SHBA-ve në Shkup për zhvillimet e fundit në DSK.

Në një deklaratë të Ambasadës amerikane dhënë Televizionit Alsat, theksohet se institucionet qeveritare dhe partitë politike duhet të bashkëpunojnë në procesimin e hetimeve nga PSP-ja.

Sipas marrëveshjes së Përzhinës, caktimi i përgjegjësisë për përgjimin e pautorizuar si dhe pretendimet për abuzime të kryera nga ana e qeveritarëve është një hap kyç për t’i dhënë fund krizës politike dhe orientimin e vendit drejt anëtarësimit në NATO dhe BE.



Garet: Askush nuk duhet të pengojë punën e Prokurorinë Speciale

“Në përgjigje të pyetjeve nga mediat mbi zhvillimet më të fundit, do të thosha se nuk do të komentoja mbi detajet e veçanta të hetimit. Por të theksoja se sa e rëndësishme është puna e Zyrës së Prokurorisë Speciale. Ata janë ngarkuar me detyrën e vështirë të hetimit të pretendimeve se kush i kreu përgjimet, dhe kush është përgjegjësi i tyre.

Për themelimin e Prokurorisë Speciale ranë dakord që të 4 liderët e partive kryesore politike, dhe kjo u mbështet në mënyrë unanime në Parlament. Pra, askush nuk mund të vendos shkopinj në rrota në punën e PSP-së, sepse nëse këto akuza nuk hetohen, nuk mund të ketë një zgjidhje të qëndrueshme të krizës politike”, deklaroi ambasadori i Britanisë së Madhe, Çarls Garet për zhvillimet e fundit në Prokurorisë Speciale.

