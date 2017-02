Fanellat do të vishen deri në fund të kualifikueseve të Kupës së Botës “Rusi 2018”

Duke filluar nga ndeshja e 24 marsit në Itali, Kombëtarja shqiptare do të vishet me uniformë të re.

Sponsori teknik i ekipit përfaqësues, “Macron”, ka prezantuar modelin e ri të uniformës që do të mbajnë veshur djemtë e drejtuar nga Gianni De Biasi të paktën deri në fund të kualifikueseve të Kupës së Botës “Rusi 2018”.