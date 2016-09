Koha e thashethemxhinjëve

Autor Dr. Musli Ferati

Për fatin tonë të zi, ne shqiptarët jetojmë dhe funkcionojmë në pellgun e mykur të sherxhinjëve endacak, të cilët sa hapë e mbyll sytë metamorfohen në lloj-lloj Mushkonjash pickuese, duke na e shkatërruar dhe detonuar ardhmërinë dhe perspektivën shoqërore, morale dhe ate Kombëtare. E them këtë prelud trishtues pasi në çdo ambient formal dhe joformal social janë emruar individ të papërgjegjëshëm, të cilët duke mos poseduar as minimumin e performancave profesionale dhe intelektuale, me intrigat dhe dredhit djallëzore kanë uzurpuar çdo hapsirë dhe mundësi për fushveprimin produktiv të Institucioneve dhe personave kredibil si në dimensionin humane, poashtu edhe, në rafshin profesional .Ky nuk është një paragjykim, tendencioz por një Fatamorganë e trishtë e identitetit social dhe naciona, që sa vijnë po bëhet me kërcënues, më desperativ për zhvillimin e gjithmarshëm Ekonomik, Kulturor dhe atë Shoqërorë. Kjo aq më pare, kur është krijuar dhe instaluar një kierarki kokëlesh sociale dhe institucionale, ngase partizimi dhe nepotizmi disfatist ka ngulfatur çdo nismë dhe progres shoqëroro-ekonomik. Rezulltat i këtijë, trendi të kobshëm është regresi frapant i proceseve demokratike dhe kriza e thellë politike dhe institucionale që asesi të restaurohet.e t’ i shihet fundi. Me që situata dita-ditës po eskalon drejt tunelit të kaosit dhe një networku armiqësor interpersonal, nuk jemi larg skenarëve tronditës të sulmeve vetvrasëse nëpër qytetet e Mesdheut lindor. Del se personat më largpamës ose ikin jashtë ose zvetënohen në krijesa Amorfe, inerte dhe pasive ndaj padrejtësive dhe korupcionit galopant që ka përfshi edhe rojtarët e çerdheve të fëmijve. Mirëpo, edhe varianti i parë edhe opcioni i dytë çojnë ujë në mulli të dushmanit, që gjithsesi është në kolizion të thellë me afirmimin dhe avansimin e kauzës kombëtare, aq të hymnizuar kombëtare, pikërisht nga krerët e partive politike në korpusin shqipfolës.

