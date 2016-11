Në konventën e Rilindjes me BESË që do të mbahet të martën në sallën Boris Trajkovski, do të marrë pjesë edhe këgëtarja e njohur shqiptare e këngëve patriotike, Shkurte Fejza. Nga Rilindje me Besë paralajmërojnë tubim madhështor në të cilin salla Boris Trajkovski do të jehojë vetëm shqip dhe do të jetë e stolisur Kuq e Zi.

