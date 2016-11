Kjo është çmenduria e futbollit!

Klubet kineze janë çmendur totalisht pasi po shpenzojnë para pa asnjë kontrollë vetëm për të sjell futbollistët më të mirë nga tërë bota. Sipas lajmeve që vijnë nga Kina, njëri prej klubeve të atjeshme i ka dërguar një ofertë të pabesueshme për sulmuesin argjentinas Carlos Tevez. Kinezët ofrojnë për 32-vjeçarin besoni apo jo 37.5 milionë euro për stinor.

Në rast se Tevez e pranon këtë ofertë nga shteti me popullsinë më të madhe në botë, ai do të bëhej futbollisti më i paguar në planet me 720.000 euro në javë apo 102.000 euro në ditë.

Ju kujtojmë se para pak ditësh Cristiano Ronaldo nënshkrojë kontratë të re me Realin që e bënë atë më të paguarin për momentin me 400.000 euro në javë.

Sulmuesi argjentinas ka kontratë me Boca Juniors deri në vitin 2018, por dëmshpërblimi i tij nuk do të ishte aspak problem për kinezët.

Comments

comments