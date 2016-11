Kimi dëshiron një fëmijë të tretë, por të rritur në një bark tjetër

Gjatë episodit të fundit të “Keeping Up With The Kardashian”, Kim Kardashian tha diçka që i çuditi të gjithë.

Kardashian ju ka thënë motrave të saj se dëshiron një fëmijë të tretë me bashkëshortin e saj Kayne West. Por për shkak të disa komplikimeve gjatë dy shtatzënive të tjera, Kim nuk do të rrezikojë me një të tretë.

Ajo thotë që dëshiron ta provojë opsionin “surrogate”, që do të thotë lindja e fëmijës në trup të një femre tjetër.

Kjo mënyrë është bërë diçka shumë normale viteve të fundit dhe u ka dhënë mundësinë të shijojnë amësinë shumë femrave që për shkak të komplikimeve që kanë, pra që nuk kanë mundësinë të lindin fëmijë nga barku i tyre, këtë e bëjnë përmes femrave të tjera që nuk kanë probleme.

Comments

comments