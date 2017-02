Këto janë shenjat më të mira për martesë sipas horoskopit

Shenja zoadiakale në të cilën keni lindur mund të tregojë shumë për personalitetin tuaj, pavarësisht nëse besoni në këto shenja apo jo. Sipas një studimi, janë përcaktuar tre gratë më të mira për t’u martuar bazuar në shenjat e zodiakut.

Akrepi

Gratë akrep kanë emocione të forta për partnerët e tyre. Dashuria e tyre është e pakushtëzuar dhe përpiqen që ta bëjnë gjithnjë të lumtur partberin.

Megjithatë, këto gra priren të dramatizojnë edhe gjërat më të vogla e të parëndësishme, por mendohet që vetëm ky të jetë defekti i tyre. Gratë akrep janë të përkushtuara dhe i dashurojnë fëmijët.

Dashi

Sipas astrologëve, femra dash ka karakter shumë të fortë dhe të papërkulur, ajo mund të bëjë gjithçka për të arritur qëllimet e saj. Nëse mendoni se një grua me karakter të fortë është për ju, atëherë zgjidhni një grua dash. Do t’ju mbështesë në gjithçka dhe është shumë e përgjegjëshme. Është gjithmonë me këmbë në tokë dhe mendon gjatë për të ardhmen. Si nëna, gratë dash janë pak të rrepta, por shumë të përkushtuara për fëmijët.

Luani

Gratë luan kanë karakter të fortë dhe pak të ashpër. Ato luftojnë me forcë të pabesueshme për të arritur qëllimin e tyre. Janë partnere shumë të përkushtuara dhe besnike. Ato janë të gatshme të bëjnë gjithçka për familjen dhe fëmijët.