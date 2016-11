Këto janë ditët e fundit të Ergi Dinit – FOTO

Jeta është e padrejtë dhe e papritur shpesh herë. E tillë ishte edhe për këngëtarin e talentuar dhe plot ëndrra Ergi Dini.

22-vjeçari shkodran ishte viktimë e një aksidenti rrugor me motor, në zonën e ish-Bllokut në Tiranë mbrëmjen e 21 Nëntorit.

Në rrjetet sociale 7 orë para aksidentit ai ka postuar fotografi nga Roma. Po ashtu 2 ditë më parë ai ka publikuar edhe një tjetër fotografi me motrën e tij, këngëtaren tjetër Barbana Dini.

Në foto motër e vëlla shihen në aeroplan, rrugës drejt Italisë. Kështu për 22 vjeçarin nga koha e bukur që po kalonte me të motrën në Itali, do të merrte një kthesë të papritur, ashtu si manovra që ai dhe shoku i tij Kejdi Halili, do të tentonin të bënin.

Por si duket, për të ishte e shkruar që të mbyllte sytë dhe të mos zgjohej më.

Comments

comments