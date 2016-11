Kështu shkruajnë izraelitët për Shqipërinë

Mediat izraelite i bëjnë jehonë shkakut, sipas tyre, të spostimit të ndeshjes kualifikuese të 12 nëntorit nga “Loro Boriçi” në “Elbasan Arena”. Më konkretisht, “timesofisrael.com” nënvizon: “Dyshimet për komplot, për bomba në ndeshjen e futbollit Shqipëri-Izrael, këtë fundjavë, në kuadrin e fushatës kualifikuese të Botërorit 2018 lojë kualifikuese, kanë bërë që të mos luhet në Shkodër. Ndeshja është zhvendosur në Elbasan për shkak të frikës dhe pasigurisë. Disa persona u arrestuan në Shqipëri, të dyshuar për komplot, për shpërthime bombash në ndeshjen e futbollit mes ekipeve kombëtare të Shqipërisë dhe Izraelit, e planifikuar për këtë fundjavë. Për shkak të shqetësimeve rreth kërcënimeve terroriste, për sulme gjatë lojës, thanë zyrtarët lokalë të martën, u bë ky ndryshim në axhendën e duelit kualifikues. “Ndeshja do të zhvendoset në një vend tjetër, në qytetin e Elbasanit, – raportoi zyra e shtypit e Federatës Izraelite të Futbollit. – Loja nuk do të mund të luhet në kryeqytet për shkak se stadiumi kryesor është prishur dhe aty po ndërtohet një i ri. Forcat e sigurisë shqiptare nuk na siguruan se mund ta garantonin sigurinë e ekipit izraelit në Shkodër, duke nxitur zhvendosjen.” Më herët, gjatë ditës, ekipi izraelit zhvilloi bisedime me personat e sigurisë, duke marrë prej tyre udhëzime strikte që të kufizojnë lëvizjet gjatë udhëtimit në Shqipëri.

