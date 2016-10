Kështu luan Shqipëria !

Kombëtarja e Shqipërisë do të zhvillojë sonte, në orën 20:45, në “Rheinpark Stadion” të Vaduzit, ndeshjen e dytë kualifikuese në Grupin G, në kuadrin e fushatës eliminatore për “Botërorin 2018”. De Biazi dhe të tijtë do të përballen me kundërshtarin më të lehtë e më modest, Lihtenshtejnin, në fushën e këtij të fundit. Shqipëria vjen në këtë duel pas fitores (në dy ditë), të arritur një muaj më parë me Maqedoninë, në Shkodër, ndërsa Lihtenshtejni pas humbjes dërrmuese, 8-0, të pësuar përballë Spanjës së yjeve të mëdhenj, raporton telesport. Mes dy kombëtareve tona është luajtur vetëm një sfidë miqësore, e cila ka përfunduar me fitoren 2-0 të kuqezinjve. Bëhet fjalë për një ndeshje të 20 gushtit 2008, të luajtur në “Qemal Stafa”. Golat për Shqipërinë do të shënoheshin nga Jahmir Hyka, që në minutën e 1-rë, dhe Edmond Kapllani, në minutën e 18-të. Asokohe, kombëtarja kuqezi, e drejtuar nga holandezi Arie Han, do të aktivizonte këtë formacion startues: Arian Beqaj, Lorik Cana, Debatik Curri, Armend Dallku, Admir Teli, Ansi Agolli, Altin Lala, Ervin Skela, Klodian Duro, Jahmir Hyka dhe Edmond Kapllani. Në fillimin e pjesës së dytë do të kishte vend edhe për Elis Bakajn, Ervin Bulkun, Kristi Vangjelin, Hamdi Salihin dhe Andi Lilën. Pra, ky i sotmi është ballafaqimi i dytë në histori, i pari zyrtar. Sikurse kemi shkruar edhe dje,

De Biazi ka bërë disa ndryshime në formacionin, me të cilin do ta nisë këtë transfertë. Kombëtarja e drejtuar nga De Biazi synon doemos 3 pikëshin e radhës. Një detyrim ky, për shkak se luajmë ndaj një kundërshtari modest, më i dobëti në grupin tonë. E megjithatë, nuk ka vend për të “fjetur mbi dafina”, sepse kemi pasur precedentë mjaft të hidhur në kësi ndeshjesh, të konsideruara të lehta në letër. Mjafton të kujtojmë humbjet me Andorrën, apo Luksemburgun, për të mos nënvlerësuar asgjë. Kuptohet, në varësi të atij që ka përballë, trajneri De Biazi bën edhe lëvizjet taktike. Ndaj Lihtenshtejnit, patjetër që do t’i japë theks sulmues lojës së kuqezinjve, jo vetëm me qasjen taktike, por edhe me emrat e vendosjen e skuadrës në fushë. Tashmë është fiksuar formacioni titullar, që do ta nisë sfidën e mbrëmjes së sotme. Ka ndryshime, të pritshme dhe jo. Kështu, në të majtë të mbrojtjes ka një vend për Naser Alijin, lojtarin e Kaiserslauternit, i cili ul Agollin në stol. Kësisoji, shiriti i kapitenit kalon në krahun e Mavrajt, që bashkë me Xhimshitin do të jenë në qendër të prapavijës kuqezi. Në të djathtë të këtij reparti mbetet i padiskutueshëm Hysaj, ashtu si Berisha në portë. Mesfusha ka një rikompozim në krahasim me të shkuarën. Taulant Xhaka detyrohet ta nisë ndeshjen nga stoli, me Kukelin dhe Abrashin në qendër të mesfushës, të ndihmuar nga krahët prej Llullakut në të majtë dhe Roshit në të djathtë. Pra, shënuesi më i mirë në kampionatin rumun, i rikthyer pas disa kohësh në kombëtare, ia del të zërë një vend në 11-shen startuese.

Synimi i De Biazit është të shfrytëzojë momentin e mirë të lojtarit në fjalë, duke pritur gola edhe prej tij, ashtu si nga Balaj, i vetëm në majë të sulmit. Shkodrani, që shënoi atë gol tepër të mundimshëm të fitores ndaj maqedonasve, ka fituar balotazhin me Cikalleshin, i cili nuk po e gjen veten si duhet as në klubin turk, ku bën pjesë, as te kombëtarja. Pas bjondit shkodran do të pozicionohet Hyka, në rolin e një gjysmësulmuesi të fshehur, i cili ka për detyrë të godasë portën kundërshtare, por edhe të krijojë hapësira për Balajn, duke qenë se është një driblues virtuoz. Në fazën ofensive, dy mbrojtësit anësorë do të përparojnë, duke u kthyer në mesfushorë të krahut, ndërsa këta të fundit do të angazhohen në drejtim të këndoreve, për të krosuar topat në zonën lihtenshtejnase, por edhe të hyjnë drejt qendrës e të godasin portën vendëse. Thënë ndryshe, kjo skemë, 4-2-3-1, bëhet tepër sulmuese në rastet kur kemi zotërimin e topit, kërkon vertikalizime nga krahët dhe forcë konkluduese, e cila nuk mbetet vetëm në dorën e Balajt, sulmuesit të vetëm të deklaruar.

