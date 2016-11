Kështu duket nga lart një stadium në Kosovë

Ka kohë që stadiumi i kryeqytetit të Kosovës nuk është mbushur përplot me shikues, pra që nga ndeshja me Shqipërinë, që përfundoi me rezultat 2:2, e cila ishte revyale. Tani stadiumi i Prishtinës po rinovohet dhe bëhet gati për sfidat e mëdha ndërkombëtare. Ky është stadiumi i Prishtinës kur në një periudhë ishte përplot me shikues. Këtë foto e ka postuar gazetari Arbër Avdyli, duke shkruar në profilin e tij: “Sa herë e shoh këtë foto emocionohem!!!”. Pa dyshim se është një emocion i madh dhe nuk do të jetë e largët dita kur do të mbushet sërish me përplot me shikues për të shikuar një ndeshje futbolli.

