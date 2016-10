Këshilla se si t’i kurseni paratë kur hyni në supermarket

Vjen mesi i muajit dhe ju përsëri nuk keni para mjaftueshëm për të kaluar muajin? Duhet të ndiqni këto këshilla kursimi, sepse me siguri “armiku” jeni ju.

1. Bëni një listë javore të nevojave që keni

Bisedoni me familjarët tuaj dhe bëni listën e nevojave / blerjeve për një apo dy javë, pastaj shikoni recetat e ushqimeve që do të zieni / gatuani. Ndani zarzavatet që keni, dhe shikoni se çka duhet të bleni. Nëse i keni zarzavatet përdorini ato, është keq që të hidhni zarzavatet ose ushqimin dhe të blini ushqime të reja. Kjo është njësoj si ti hidhni paratë.

2. Blini ushqime në pako familjare

Pakot e mëdha kushtojnë më lirë, blini pako familjare dhe në sasi më të madhe, pastaj i ndani ato në shtëpi dhe i ngrini nëse është e nevojshme. Kjo është një mënyrë ekologjikisht shumë e përshtatshme, sepse pakot e vogla kanë më shumë ambalazhë që ndotin mjedisin.

3. Blini dy herë në muaj

Shkoni të blini 2 deri 3 herë në muaj. Nëse shkoni shpesh në supermarket, kjo do t’iu bëhet shprehi, dhe sigurisht se sa herë që shkoni në supermarket nuk do të dilni pa blerë diçka, edhe nëse nuk ju duhet shumë.

4. Bëni listë

Para se të shkoni për blerje bëjeni listën e gjërave që doni ti bleni. Kontrolloni në dollap, frigorifer dhe shënoni zarzavatet që ju duhen. Njësoj veproni edhe lidhur me mjetet higjienike. Kur ta dini se çka keni dhe çka po ju mungon, është lehtë ta kontrolloni blerjen. Natyrisht përmbajuni listës në mënyrë të disiplinuar, dhe mos bleni jashtë saj.

5. Mos shkoni të uritur në blerje

Statistikat tregojnë se nëse shkoni të bleni të uritur do të shpenzoni dy herë më shumë, se sa zakonisht. Kur jeni i uritur gjithçka iu duket e shijshme, dhe gjithçka të shijshme e hidhni në shportën tuaj. Kur të shkoni në shtëpi vështirë mund të arsyetoni blerjet e 6 patatinave, 5 qeseve me ëmbëlsira dhe 7 lloje mollash.

6. Mblidhni kupona

Nëse frekuentoni një supermarket ku çdo blerje e juaja shënohet në pikë nga ju mund të merrni produkte shtesë, mblidhini mirë. Nëse kjo iu duket diçka që nuk nuk shpaguhet në pamje të pare, hulumtimet kanë treguar të kundërtën.

7. Kujdes me produktet që janë në skonto

Shikoni zbritjet për produktet që ka supermarketi dhe ato që i keni në listë. Blini vetëm ato që keni listuar. Mos u tundoni nga ofertat e ndryshme. Kini parasysh se disa prodhime që janë në zbritje janë të kualitetit shumë më të dobët nga ato që janë më shtrenjtë. Këshilla jonë është të bleni produkte të kualitetit të verifikuar.

Comments

comments