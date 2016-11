Katica, kërkon urdhër gjykate për rastin “Target”

Prokuroria Speciale ka ngritur disa kërkesa për urdhra gjyqësor deri te Gjykata penale e Shkupit në suazat e hetimit për përgjimet joligjore në DSK “Target”. Tani për tani, zyrtarisht nuk dihet nëse njëra nga këto kërkesa ka të bëjë me njërin operator celular i cili nuk ka dashur t’i dorëzojë Speciales informacionet e kërkuara.

“Kërkesat janë dorëzuar me qëllim që të hetohen të gjitha rrethanat që kanë rëndësi për hetimin. Nuk mund të saktësojmë se çfarë përmbajnë kërkesat dhe me kë kanë të bëjnë, përveç asaj që u tha publikisht. Të paktën deri në këtë moment nuk kemi përgjigje, gjegjësisht vendim lidhur me kërkesat tona”, thanë nga Prokuroria Speciale.

Ekipi i televizionit Alsat M iu drejtua Gjykatës Penale Shkup me pyetje kur do të merret vendimi për kërkesat e Prokurorisë Speciale. Por prej atje refuzuan të japin përgjigje.

“Për pyetjen tuaj ju udhëzojmë përgjigjen ta kërkoni si vazhdim i konferencës për media nga Specialja. Për Gjykatën, procedura hetimore është fshehtësi përveçse në suaza të qëndrimit subjektiv të Prokurorisë Speciale që do t’i publikojë edhe qëllimet”, u përgjigjen nga Gjykata Themelore Shkupi 1.

Aktualisht nuk dihet se cili operator celular ka refuzuar të bashkëpunojë me Prokurorinë Speciale. Kompanitë ONE, VIP dhe Telekom për Alsat kanë deklaruar se kanë bashkëpunuar me Katica Janevën. Prokuroria Speciale dyshon 10 persona se me vite të tëra në mënyrë të paligjshme kanë përgjuar duke përdorur pajisjen e DSK-së. Asnjëri nga të dyshuarit ende nuk ka dhënë dëshmi.

Comments

comments