Katër lloje të ilaçeve me vaj kanabisi në barnatoret e Maqedonisë – VIDEO

Katër lloje të ilaçeve me vaj kanabisi mund të gjenden nëpër barnatore. Ky ilaç mund të merret vetëm me reçetë të shkruar nga mjeku specialist dhe vlen për pacientët me sëmundje më të rënda malinje dhe me HIV.

“I kemi të katër vajrat të cilët tanimë janë nëpër barnatore dhe jepen me recetë të mjekut. Prandaj është organizuar ky simpozium dhe ky trajnim, që receta e këtyre vajrave të bëhet në mënyrë të drejtë dhe me dozë të caktuar nga ana e mjekëve”, deklaroi Drejtorja e Agjencisë së Ilaçeve, Marija Darkovska – Serafimovska.

Sipas saj, interesi tek pacientët është i lartë dhe se ata duhet të nënshkruajnë se pajtohen ta përdorin këtë vaj. Megjithatë, kjo nuk duhet të jetë zëvendësim për terapinë konvencionale.

Itan Ruso është neurolog nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i cili ka ardhur në Maqedoni për ta bartur përvojën e tij 20 vjeçare me mjekimin me anë të kanabisit. Ai thotë se kur përdoret siç duhet, kanabisi është ilaç shumë i sigurt dhe efikas.

“Këto barna kanë përdorim të gjerë. Më duhet të theksoj se numri i sëmundjeve që shëron është i vogël, por kanabisi ka cilësi për lehtësimin e dhimbjeve. Përdorimi i tij në kombinim me barnat e tjera, mund të ketë efekt pozitiv në mjekimin e pacientit”, shtoi Itan Ruso, Neurolog.

Kanabisi për qëllime mjekësore u legalizua më 5 mars të këtij viti me ndryshimet e Ligjit për kontroll të drogave qetësuese dhe substancave psikotrope. Me këto ndryshime u bë e mundur legalizimi i kanabisit për indikacione mjekësore saktë të definuara.

