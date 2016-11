Kasami: Me BESËN në Qeveri politikanët do të jenë shërbëtorë të popullit

I ftuar në emisionin Argument në MTV 2, në prag të zgjedhjeve të 11 dhjetorit kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami ka thënë se BESA është e ngarkuar me një problem madhor me të cilin përballen shqiptarët e Maqedonisë, ngaqë siç është shprehur ai, shqiptarëve të Maqedonisë iu është marrë drejta më e shenjtë – e drejta për të votuar.

“Duhet të kemi përfaqësues politik që vërtetë do të kujdesen për interesin shqiptar që të RIDEFINOHET shteti. Sipas tij, nuk ka të ardhme vendi me funkcionarë që vetshpallen ‘më shka se shkau’. Duhet të kemi përfaqësues politik që vërtetë do të kujdesen për interesin shqiptar që të RIDEFINOHET shteti. Sipas tij, nuk ka të ardhme vendi me funkcionarë që vetshpallen “më shka se shkau”. Politikanët me dosje nuk mund ta mbrojnë interesin shqiptar. Pak me rëndësi është kush fiton në kampin maqedonas. Kusht do të jetë asnjë nuk është për ne i vetmi mekanizëm pushteti. Ne do t’i shfrytëzojmë të gjitha mekanizmat që ta detyrojmë palën maqedonase që ta respektojë vullnetin shqiptarë”, – ka theksuar ndër të tjera Kasami.

Tutje Kasami ka shtuar: “Në BESË nuk mblidhen njerëzit rreth liderit, por kryesia vihet në shërbim të interesave të popullit që e përfaqëson. Betejat e Lëvizjes tonë nuk kanë të bëjnë me të sotmen karrieriste, por me të ardhmen e fëmijëve tanë. Cila fitore më e madhe mund të jetë për shqiptarët e Maqedonisë se sa dikush t’i çojë nënat, gratë, motrat lirshëm në vendet e punës pa drojën se dikush mund t’i prek në moral!”.

Kasami po ashtu ka thënë se BESA do të angazhohet për RIDEFINIMIN e sistemit kushtetues të Maqedonisë, me theks të veçantë në sistemin e drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë.

