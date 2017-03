‘Karriera e Messit ka marrë fund…’ -Deklarata që po habit botën

Para ndeshjes mes Barcelonës dhe PSG-së, ish-trajneri i Kombëtares franceze, Raymond Domenech ka bërë një deklaratë të fortë kundër Messit, por në fund nuk ja doli që të ndikojë në psikologjinë e argjentinasit i cili shkëlqeu në Champions.

Në një intervistë për “Eurosport”, trajneri francez theksoi se ka përfunduar karriera e Messit që sipas tij nuk ka më fuqi për të dhënë maksimumin në fushën e blertë.

“Barcelona është hija e largët e ekipit që dominoi në Europë dhe Messi nuk ka më energjinë si kur ishte 20 vjeç. Mendimi im nuk ka ndryshuar. Përkundrazi, Messi tani nuk luan as në kohë të pjesshme, nuk luan fare. Ka qenë më i dobëti në fushë për Barcelonën! Në përballjen e parë ai ka qenë gjatë gjithë ndeshjes në qendër të fushës, tipike për ata që nuk duan të vrapojnë. Është në fazën e rënies të karrierës së tij, prandaj po bën vetëm organizatorin duke luajtur pa vrapuar. Mund të them me bindje të plotë se karriera e tij ka marrë fund…”, u shpreh tekniku francez.

Kujtojmë që gjatë 7 minutave të fundit Barcelona shënoi 3 gola duke marrë edhe kualifikimin historik për fazën tjetër.